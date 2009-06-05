Ющенко поручил НБУ и «Нафтогазу» представить стратегию расчетов за газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Национальному банку и НАК «Нафтогаз Украины» как можно скорее представить стратегию планирования расчетов за газ на ближайшие три месяца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на экстренном совещании перед началом заседания СНБО с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

Глава государства поручил НБУ вместе с НАК «Нафтогаз Украины» срочно решить вопрос расчетов за газ. Президент отметил, что все расчеты должны быть завершены до 7 июня этого года.

«Никаких перебоев с выплатами у Украины быть не может», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив, что Украина способна самостоятельно решить этот вопрос, не обращаясь к посредникам.

«Мы не позволим наращивать газовый кризис, Украина и зарубежные потребители будут с газом», – заверил Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставки газа украинским потребителям. Срок действия контрактов – с 2009 по 2019 год включительно.

Контрактом на поставки газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтргаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставок, не оплатит или не в полном объеме оплатит за поставки газа, стороны на весь срок действия контракта, который остался, переходят на предоплатную систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

Сегодня на заседании СНБО В.ЮЩЕНКО заявил, что в течение часа майский платеж за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.