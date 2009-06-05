Вице-премьер РФ называет «Одесса-Броды» необоснованным проектом

Вице-премьер России Игорь СЕЧИН называет нефтепровод «Одесса-Броды» экономически необоснованным проектом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе Петербургского экономического форума.

«Никакой экономики в этом проекте нет», - сказал И.СЕЧИН. По его словам, этот проект строился из-за политизации рынка нефти.

Кроме этого, он считает, что мир не сможет выйти из экономического кризиса без стабилизации нефтяного рынка.

По словам вице-премьера, сейчас никто не может спрогнозировать цену нефти в ближайшие 3-6 месяцев.

В то же время он высказал уверенность, что в случае снижения цен на нефть резко упадут вложения в разработку новых месторождений, что в ближайшие два-три года может привести к резкому ее росту.

"Если капитальные вложения не восстановятся, то прогноз 150 долл. за баррель через два-три года может оказаться реальным", - сказал И.СЕЧИН.

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

14 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом утвердил план безотлагательных мер по обеспечению реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск на базе нефтепровода "Одесса-Броды".