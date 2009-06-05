Президент ЕК попросил премьера Чехии рассмотреть вопрос энергобезопасности

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ обратился с письмом к премьер-министру председательствующей в ЕС Чехии Яну ФИШЕРУ с просьбой рассмотреть вопрос энергетической безопасности Европы на заседании Европейского совета (саммит председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 18-19 июня.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Амадеу Альтафай ТАРДИО.

“Президент Еврокомиссии направил письма премьер-министру Чехии с предложением внести этот вопрос в повестку дня заседания Европейского совета”, - сказал он.

По словам А.ТАРДИО, Президент Еврокомиссии предложил обсудить вопрос энергетической безопасности с учетом ситуации со снабжением российского газа в Украину. В то же время, по его словам, в предложениях не говорится о предоставлении кредита Украине на оплату газа.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что на будущей неделе в Киев и Москву будут направлены технические миссии для изучения ситуации на местах.

Как сообщал УНИАН, начиная с 26 мая власть России и руководители “Газпрома” заявляют о неспособности Украины заплатить за потребленный в мае газ, что может привести к прекращению снабжения газа в Европу уже в июне - в конце июля.

29 мая премьер-министр РФ Владимир ПУТИН провел телефонный разговор с Президентом Еврокомиссии, предложив предоставить Украине кредит в 5 млрд. долларов для оплаты потребленного газа. Однако Ж.БАРРОЗУ заявил журналистам, что таких денег в бюджете Евросоюза нет. Президент Еврокомиссии также пообещал предложить обсуждение ситуации на саммите ЕС.