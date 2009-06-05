ЕК: нет никаких признаков того, что Украина не сможет рассчитаться за газ

В Европейской комиссии отмечают, что нет никаких признаков того, что Украина не сможет своевременно заплатить за газ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Амадеу АЛЬТАФАЙ ТАРДИО.

“Мы пока не имеем никаких признаков того, что Украина не сможет заплатить за газ. По контракту, Украина должна заплатить до 7-го числа, сегодня 5-е. Нужно дать время Украине для того, чтобы заплатить за газ”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июня комиссар ЕС по вопросам торговли Кэтрин ЭШТОН также заявила об отсутствии у нее информации по поводу того, что Украина не сможет рассчитаться за полученный в мае газ.

Начиная с 26 мая, власти России и руководители “Газпрома” заявляют о несостоятельности Украины заплатить за потребленный в мае газ, что может привести к прекращению поставок газа в Европу уже в июне-начале июля.

Сегодня на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что в течение часа майский платеж за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.