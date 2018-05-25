Водители, готовьте канистры - бензин дорожает и дорожать будет...

20 мая во второй половине дня цены на бензин большинства заправок выросли на 3-5%. Топливо марки А-95 на заправках подорожало сразу на 30 коп./литр - с 5,98 до 6,28 грн./литр.

По итогам мониторинга цен на внешнем и внутреннем рынках нефтепродуктов эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на украинских АЗС. Данные прогнозы основаны на существенном отставании темпов роста розничных цен по сравнению с внешним рынком, который полностью определяет стоимость нефтепродуктов в Украине.

Прогноз Инвестиционной Группы "Сократ"

В Украине различают четыре основных вида топлива: А-72-80 (для краткости, А-76), А-90-93 (А-92), А-94-98 (А-95), и дизель. По данным Госкомстата и нашим оценкам, в объемах розничных продаж (по тоннажу) доли этих видов топлива приблизительно таковы: А-76, 5%; А-92, 22%; А-95, 43%; дизель, 30%. Таким образом, А-76 неважен, т.к. его продается мало, и кризис практически не повлиял на относительную важность четырех видов топлива.

На розничные цены на топливо влияют несколько факторов. Во-первых, вверх по цепочке — это крупнооптовые цены. В июле 2007 – августе 2008 розничная цена бензина А-76 была в среднем в 1,19 раза дороже крупнооптовой (средней за предыдущие 30 дней) цены. Для А-92 это соотношение составляло 1,17, для А-95 — 1,21, для дизеля — 1,09 (данные: UPECO, оценка «Сократа»). Отклонение от этих соотношений в тот период не превышало 8%. Это, можно сказать, «нормальная» для Украины ситуация в «нормальный» период.

С сентября 2008 г. по май 2009 г. был «волатильный» период. Отношение розничной и оптовой цен было в среднем выше: для А-76 — 1,30, для А-92 — 1,23, для А-95 — 1,25, для дизеля — также 1,25. Для А-76 это на 10% выше соотношения в «нормальный» период, для дизеля — на целых 15% выше (для А-92 и А-95 — на 5% и 4% выше). Причем для всех видов топлива были пики в диапазоне 1,35–1,45. Я считаю, что основная причина увеличения розничных цен относительно оптовых — это волатильность курса гривны. Розничные торговцы закладывали валютные риски в надбавку. Я не рискну предположить, кому, в конце концов, досталась увеличившаяся надбавка и в каких пропорциях, но уверен, что существенная доля пошла игрокам, спекулянтам различных валютных рынков (например, межбанка).

Отмечу, что в «нормальный» период два вида бензина, А-92 и особенно А-95, для которых отношение цен розница/опт составляли 1,17 и 1,21, «спонсировали» продажи дизеля, для которого наценка была существенно меньше (соотношение розница/опт 1,09). Можно сказать, что за менее щедрых покупателей дизеля (в большой степени бизнес) приходилось бороться, а население, потребляющее А-92 и А-95, легче платило. Однако с наступлением кризиса ситуация поменялась, наценка на дизель увеличилась, вероятно, из-за более сильного снижения платежеспособного спроса населения.

С конца мая 2009 г. соотношения розница/опт для бензинов резко снизились: А-76 — с 1,37 до 1,25, А-92 — с 1,24 до 1,17, А-95 — с 1,27 до 1,20. Т.е. для А-92 и А-95 наценка вернулась на уровень «нормального» периода. Однако для дизеля снижения практически не наблюдалось (с 1,29 до 1,28). С начала мая по начало июня розничные цены действительно выросли на 2-3%, однако за тот же период крупнооптовые цены выросли для А-76 на 42%, для А-92 — на 27%, для А-95 — на 26%, правда, для дизеля — всего на 5%.

Так как в вышеприведенных расчетах бралась средняя крупнооптовая цена за последние 30 дней, и так как резкий рост наблюдался как раз в последний месяц, то стоит привести соотношение розничных цен к текущим крупнооптовым. Для А-76 это 1,01, для А-92 — 1,05, для А-95 — 1,08, для дизеля — 1,22. Таким образом, если крупнооптовые цены не упадут, то, чтобы вернуть соотношение розница/опт для А-92 и А-95 на «нормальные» уровни 1,15–1,20, розничным ценам предстоит вырасти на 10%: А-92 до 6,30 грн/литр, А-95 — до 6,60 грн/литр.

Разумеется, на крупнооптовую цену на топливо влияет цена на нефть. В «нормальный» период (июль 2007 г. — август 2008 г.) отношение крупнооптовой цены тонны бензина А-95 в Украине к тонне нефти BRENT колебалось от 1,15 до 1,59 со средним 1,37. В «волатильный» период среднее было существенно выше, 1,75 (колебания в интервале 1,34–2,25). Я считаю, что в увеличении надбавки за крекинг также в большой мере ответственны колебания курса гривны, а также резкие колебания и низкие значения цен на нефть.

Это же соотношение опт/нефть для А-95 с начала мая было относительно стабильным, 1,58, т.е. посередине между средними за «волатильный» и «нормальный» периоды, ситуация начинает стабилизироваться. Если цены на нефть меняться не будут, то есть надежда, что и крупнооптовые цены меняться не будут.

Таким образом, мой прогноз динамики цен на А-92 и А-95 в Украине — 10% вверх от уровней начала июня плюс динамика цен на нефть, плюс увеличение акцизов. Для дизеля динамика менее ясна, возможно как падение на 10-15% вдобавок к колебаниям нефти и увеличениям акцизов, так и продажа по нынешним ценам.

В Европе соотношение розничная цена А-95 (за вычетом всех налогов и акцизов) к цене на нефть также существенно увеличилось в «волатильный» период. Так, в Польше оно составило 1,31 (против 1,13 в «нормальный»), в Чехии — 1,28 (1,14), в Германии — 1,22 (1,08), во Франции — 1,27 (1,09). Вероятно, ответственны низкие и волатильные цены на нефть. Ну а гораздо более высокие надбавки за крекинг и дистрибуцию в Украине обусловлены, по нашему мнению, колебаниями гривни.

Старший аналитик ИГ “Сократ” Дмитрий Хорошун (для УНИАН)