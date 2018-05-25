Рассчитаться за газ - да разве это проблема...

Президент Украины Виктор Ющенко сегодня на заседании СНБО заявил, что оплата поставленного в мае российского газа была осуществлена путем эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

«У меня не было другого выбора, кроме того, чтобы склонить сегодня решение на эмиссию ресурсов, и через час платеж в сторону «Газпрома» России в размере 3,8 млрд. грн. будет сделан. Но я хотел, чтобы все знали цену подобных решений», – сказал Президент, добавив: «Ситуация критическая, откровенно скажу, никогда еще она такой не была».

Честно говоря, информация о том, что для расчетов за природный газ с Россией приходится «печатать» деньги - не новость. Хотя официально об этом не сообщалось, но динамика покупки-продажи ОВГЗ Нацбанком в конце и начале этого года, выдача кредитов государственными банками, все это говорило о «скрытой» эмиссии гривни. Поэтому нет ничего удивительного, что Ощадбанк в очередной раз прокредитовал НАК «Нафтогаз» для расчетов за газ.

Но в отличие от реальной эмиссии денег, включение печатного станка для расчетов за газ на инфляцию в Украине не влияет, так как фактически весь излишек этой гривни конвертируется в доллары, и уже долларами расплачиваются с Россией. В результате этой конвертации НБУ изымает избыток гривни из обращения и тем самым не позволит ему влиять на уровень инфляции в стране. От этого страдают только золотовалютные запасы НБУ, так как доллары приходится отдавать России истинные. Сумма в целом с учетом текущих золотовалютных резервов небольшая - около 500 млн. долларов. И в условиях восстановления экспортного потенциала Украины этот пробел в 500 млн. долларов можно быстро компенсировать.

Можно ли было обойтись без этой эмиссии? Вряд ли. У нас уже давно существует проблема разницы цен покупки природного газа в России и продажи газа на внутреннем рынке. Она вела и ведет к постоянному росту долга. Но когда ситуация была благоприятной, частично разница в ценах покрывалась за счет более высокой стоимости «голубого топлива» для промышленности, которая фактически переплачивала за газ, в то время как население недоплачивало. Теперь, когда промышленность простаивает или ушла «в тень», собрать деньги за природный газ сложно, а в некоторых случаях и нереально. В результате, «яма» разницы в ценах растет, и будет расти. Поднять цену на природный газ для населения в данной ситуации тоже нереально. Так как при таком уровне безработицы и в условиях массового снижения реальных доходов населения скорее надо снижать цену на газ. Поэтому и остается единственный способ рассчитаться с Россией - «напечатать» деньги. Способ проверенный и надежный…

Дмитрий Поддубный, исполнительный директор ФГ “Консалтинг и инвестиции» (для УНИАН)