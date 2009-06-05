Кредит «Нафтогазу» будет выделен без «печатного станка»

Выделение кредита в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» для оплаты за газ произойдет без увеличения гривневой массы внутри страны, то есть «без запуска печатного станка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Речь идет о кредитовании при участии Национального банка в установленном законом порядке. Речь идет о кредите, который будет получен со стороны Национального банка. Национальный банк, соответственно, отдает кредит банку, который имеет право кредитовать хозяйствующие субъекты, и за счет увеличения уставного фонда этого банка (Ощадбанк – УНИАН) вопрос будет решен. Это чистое кредитование, это и есть эмиссия ресурсов в компанию НАК «Нафтогаз Украины», поскольку, к сожалению, другого пути нет», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что кредит будет выделен уже в ближайшие минуты, и НАК «Нафтогаз Украины» сможет закупить приблизительно 0,5 млрд. долл. для оплаты за газ. Также он подчеркнул, что 150 млн. долл. для оплаты за газ «Нафтогаз» сумел аккумулировать в течение мая.

Вместе с тем, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что вариант оплаты за газ через кредит Ощадбанка после анализа других вариантов, в том числе кредитов от российских «Внешэкономбанка» и «ВТБ Банка», проведенного сегодня в ходе встречи Президента с председателями «Нафтогаза» и Нацбанка, оказался наиболее приемлемым.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на заседании СНБО заявил, что в течение часа майский платеж за российский газ будет переведен «Газпрому» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

По данным Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. долл. за потребленный газ и почти 500 млн. долл. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища. «У меня не было другого выбора, кроме того, чтобы склонить сегодня решение на эмиссию ресурсов, и через час платеж в сторону «Газпрома» России в сумме 3,8 млрд. грн. будет сделан. Но я хотел, чтобы все знали цену подобных решений», – сказал Президент.

Вместе с тем, по словам министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, средства на оплату российского газа, потребленного и закачанного Украиной в подземные хранилища газа в мае, в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» получит как кредит "Ощадбанка".