Запасы газа в хранилищах сократились до 15,6 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 5 декабря по 12 декабря сократились на 2%, или на 325 млн куб. м, - до 15,568 млрд куб. м с 15,893 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

В частности, по данным компании, 12 декабря из хранилищ было отобрано 41,6 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) накопила в ПХГ 16,8 млрд кубометров газа.