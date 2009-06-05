СНБО рекомендует изменить структуру “Нафтогаза”

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендует провести структурные изменения в Национальной акционерной компании (НАК) “Нафтогаз Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ на брифинге после заседания совета в пятницу.

При этом он подчеркнул, что на самом заседании вопрос об изменении структуры НАК «Нафтогаз Украины» не обсуждался.

“Он не обсуждался (этот вопрос – УНИАН), но мы... в проекте решения рекомендуем провести определенные структурные изменения в направлении выполнения обязательств правительства согласно Брюссельской декларации”, - сказал он.

При этом, по информации С.ГАВРИША, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в ходе заседания заявил, что для выполнения декларации нет необходимости выделять «Укртрансгаз» из структуры НАК «Нафтогаз Украины».

«Министр Ю.ПРОДАН, который выступал по этому поводу, пояснил, что для этого, собственно, не нужен юридический выход украинской транспортной компании, в данном случае дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины», из самой НАК, - эти вопросы можно решить другим путем, но не пояснил каким», - сказал С.ГАВРИШ.

При этом он подчеркнул, что в СНБО эту тему считают ключевой, и без ликвидации долгов «Укртрансгаза» говорить об инвестиционном проекте модернизации ГТС в соответствии с Брюссельской декларацией весьма сложно.