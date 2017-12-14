"Газпром" подсчитал долю российского газа на рынке Европы

Доля российского монополиста "Газпрома" на рынке газа Европейского Союза по итогам 2017 года составит более 33%. Об этом сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев, передает Прайм.

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"По итогам года будет более 33%. Может быть, цифра скорректируется, но точно более 33%", - сказал Комлев.

"Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

Доля "Газпрома" на рынке ЕС по итогам прошлого года составила около 32%, оценивал в начале года заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В конце ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье - 192 миллиарда кубометров.