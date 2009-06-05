Дубина призывает не нагнетать истерию вокруг "Нафтогаза"

Председатель правления Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА обратился к политикам, экспертам и представителям СМИ с просьбой прекратить "нагнетание истерии в обществе вокруг деятельности компании на внутреннем и внешнем рынках".

Как отмечается в заявлении главы правления НАК, распространенном пресс-центром компании, в ситуации мирового финансового кризиса, уничтожающего экономики стран и крупные корпорации, НАК «Нафтогаз Украины» "также испытывает определенные сложности в работе", однако "делает все возможное для преодоления препятствий и выполнения своих уставных заданий в соответствии с действующим законодательством".

По данным О.ДУБИНЫ, в мае 2009 года "Нафтогаз Украины" получил от ОАО «Газпром» 2,376 млрд. куб. м российского газа, в том числе для закачивания в подземные хранилища, общей стоимостью 646,8 млн. долл.

"НАК «Нафтогаз Украины» прилагает все усилия для выполнения своих обязательств и своевременно рассчитается с ОАО «Газпром». Еще раз отмечу, что слухи относительно катастрофического состояния компании являются лишь слухами", - подчеркивается в документе.

О.Дубина также отмечает, что в украинских подземных хранилищах газа ДК «Укртрансгаз» и ГАО «Черноморнафтогаз» находится свыше 19 млрд. куб. м природного газа, а с 7 апреля текущего года был начат процесс закачивания природного газа в ПХГ, что позволит обеспечить проведение отопительного сезона, бесперебойный и безаварийный транзит российского газа в страны ЕС.

"НАК «Нафтогаз Украины» как крупнейшая нефтяная и газовая компания Украины никогда не сеет панику ни среди своих деловых партнеров, ни среди потребителей природного газа в стране. Население нашего государства и промышленные предприятия могут быть спокойны и уверены в экономической стабильности НАК «Нафтогаз Украины». Но и компания, в свою очередь, требует адекватного отношения к выполнению своих обязательств от зарубежных партнеров и внутренних потребителей, особенно в части полных и своевременных расчетов за потребленный газ", - отмечает О.Дубина.