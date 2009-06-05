СНБО принял решение о диверсификации источников поставок газа

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагает Кабинету министров ликвидировать политические и административные барьеры для участия бизнеса в модернизации и расширении украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на заседании СНБО в пятницу сообщил журналистам первый заместитель секретаря Совета Степан ГАВРИШ.

По его словам, кроме того, СНБО принял решение о необходимости диверсифицировать источники поставок, маршрутов и способов транспортировки природного газа. В частности, речь идет о поставках природного газа из прикаспийских и среднеазиатских стран, активизации работы по участию в проектах по разведке, разработке и эксплуатации месторождений углеводородов на территории Африки и Ближнего Востока, а также поставках из стран этого региона сжиженного газа и расширении сферы его использования в стране.

Кроме того, СНБО предложил правительству разработать программу строительства терминала по принятию сжиженного природного газа, строительству или аренде танкеров-газовозов.

Правительству также предложено ликвидировать систему перекрестного субсидирования для отдельных категорий потребителей газа и регионов и вести механизм адресной и денежной помощи.