Тигипко: Украина не должна реагировать на обвинения России

Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина не должна обращать внимание на обвинения со стороны России в неплатежеспособности.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Санкт-Петербурге, где принимает участие в Экономическом форуме.

«Что нам пенять на Россию? Если мы не платим деньги – это дискредитация, если мы просрочили какой-то срок – это дискредитация, а если мы платим деньги, то давайте не обращать внимание на это», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что Украина должна очень прагматично отнестись к газовому вопросу. По его мне нию, для этого надо принять целый комплекс решений. В частности, отметил С.ТИГИПКО, необходимо поднять цену на газ до «реального» уровня для всех категорий потребителей, но предусмотреть из бюджета поддержку малообеспеченных граждан. Кроме этого, считает С.ТИГИПКО, необходимо перевести энергогенерирующее станции на уголь, «которого сейчас в избытке» в Украине.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве было подписано соглашение о поставках газа в Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах. Подписанию документов предшествовал "газовый кризис", в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 22 мая на саммите РФ-ЕС в Хабаровске предложил Евросоюзу для обеспечения энергобезопасности подумать о предоставлении синдицированного кредита Украине. Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что у России есть сомнения в платежеспособности Киева за газ, который необходимо закачать в подземные хранилища. Это 19,5 миллиардов кубометров газа стоимостью свыше 4 миллиардов долларов.

С января 2009 года Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ, несмотря на это, российский монополист каждый раз в начале месяца заявляет о неспособности Украины расплатится и угрожает переходом на предоплату.

3 июня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что проблемы Украины с оплатой за газ могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня.