ПРУП: Турчинов пообещал решение проблем шахтеров

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ пообещал скорое рассмотрение и решение проблем шахтеров, пикетировавших Кабинет министров, которые требовали, чтобы ГП «Уголь Украины» возобновило прием угля у шахт, не подчиненных Минуглепрому.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюзов работников угольной промышленности, в ходе акции протеста состоялась встреча председателя Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктора ТУРМАНОВА с первым вице-премьер-министром А.ТУРЧИНОВЫМ, на которой обсуждалась ситуация, сложившаяся на угледобывающих предприятиях, в связи с невозможностью реализовать добытый уголь.

По итогам переговоров А.ТУРЧИНОВ направил письмо главам Минуглепрома Виктору ПОЛТАВЦУ, Минтопэнерго Юрию ПРОДАНУ, Минэкономики Богдану ДАНИЛИШИНУ и исполняющему обязанности министра финансов Игорю УМАНСКОМУ.

В этом письме А.ТУРЧИНОВ просит «в двухдневный срок обработать переданные на имя премьер-министра Украины требования, определиться относительно путей решения затронутых вопросов, и о результатах проинформировать представителей предприятий, которые принимают участие в акции протеста, и Кабинет министров».

Также первый вице-премьер-министр пообещал лидеру Укруглепрофсоюза, что во вторник, максимум в среду (10 июня), обязательно состоится встреча делегации представителей трудовых коллективов шахт «Ждановская», «Рассвет» и шахтоуправления им. Чапаева с руководством Кабмина. На этой встрече, по заверениям А.ТУРЧИНОВА, будут приняты конкретные решения по выполнению требований шахтеров.

После этого известия шахтеры, уже четыре дня пикетирующие властные структуры в Киеве, приняли решение приостановить акцию протеста под Кабинетом министров и возвращаться домой. При этом горняки подчеркнули, что если их требования не будут удовлетворены, они вновь, только уже большим составом, приедут в Киев.

В.ПРУП отметили, что тогда горняки «будут в более жестких формах акций протеста отстаивать свои рабочие места и благополучие своих семей».

Как сообщал УНИАН, со 2 июня т.г. в Киеве работники арендных предприятий «Шахтоуправление имени Чапаева», «Шахта «Ждановская» и «Шахта «Свитанок» проводили акцию протеста, в которой участвовали около тысячи горняков.

Решение о пикетировании властных структур было принято на заседании Президиума Шахтерской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины 27 мая на основании решений профсоюзных комитетов данных шахт. 2-3 июня проходила акция протеста у здания Кабмина, 4 июня – у Верховной Рады, 5 июня – вновь у Кабинета Министров Украины.

Горняки требовали от правительства заставить ГП «Уголь Украины» выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными договорами и возобновить прием угля, добытого шахтами, не подчиненными Минуглепрому, а также предоставить предприятиям дополнительные квоты (не урезая квот шахт отраслевого министерства) на отгрузку твердого топлива в ГП «Уголь Украины».

В настоящее время на складах данных предприятий находится свыше 60 тысяч тонн угля.