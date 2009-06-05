«Газпром» ожидает поступлений от «Нафтогаза» до 9 июня

Российская компания «Газпром» ожидает поступления платежа НАК «Нафтогаз Украины» за поставки природного газа в мае до 9 июня.

Как заявил сегодня официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, средства в оплату использованного энергоресурса на счета компании пока не поступили, передает РИА «Новости».

"Информации о проведении платежа через банк не поступало. Крайним сроком оплаты является 9 июня, в связи с тем, что 7 июня выпадает на воскресенье, а в Украине 7 июня является праздничным днем - значит, выходной переносится на понедельник, 8 июня", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина уже в пятницу перечислит «Газпрому» 3,8 млрд. грн. (около 500 млн. долларов) в счет оплаты майских поставок газа.