ДТЭК: промышленность дотирует населению оплату электроэнергии

Украинская промышленность сегодня дотирует население при оплате за электроэнергию и этим уничтожает свою конкурентоспособность, считает директор по стратегии, слияниям и поглощениям компании ДТЭК Виталий БУТЕНКО.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, по его мнению, в настоящее время для отечественного энергорынка стал нормой целый ряд крайне негативных явлений, которые в условиях кризиса ставят украинскую генерацию на грань банкротства. Среди таких явлений топ-менеджер, в частности, указывает отсутствие прозрачности и экономической обоснованности формирования оптовой рыночной цены (ОРЦ) и, как следствие, разрушительную неадекватность тарифов закупки электроэнергии Оптовым рынком у производителей электроэнергии.

В частности, отметил В.БУТЕНКО, финансирование через ОРЦ системы дотационных сертификатов «превратилось в бесконтрольный и неуправляемый процесс дотирования населения за счет промышленных потребителей». Так, по его данным, на сегодня доля дотационных сертификатов в структуре ОРЦ уже превысила 30%. При снижении потребления электроэнергии в Украине в текущем году на 15% объем дотационных сертификатов в структуре ОРЦ к апрелю вырос почти на 12% по сравнению с предыдущим годом. Ежемесячно промышленность дотирует население на сумму до 1,5 млрд. грн. при оплате за электроэнергию.

«Такая диспропорциональная финансовая нагрузка на промышленный сектор в тяжелых кризисных условиях уничтожает конкурентоспособность украинской промышленности, что ведет к еще большему падению промышленного производства, а, следовательно, и к падению потребления электроэнергии», - подытожил В.БУТЕНКО.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций. По итогам работы в 2008 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: Востокэнерго – 25,4%, Днепроэнерго – 22,4%

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2008 году составила 6,5%.