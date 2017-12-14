В Украину впервые пришел сжиженный американский газ через терминал в Польше

Частная трейдинговая компания "ЭРУ Трейдинг" впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в подземном хранилище природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе в терминал по приему сжиженного газа в порту польского города Свиноуйсьце и далее по газотранспортной системе Польши был доставлен в нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"В начале лета польский партнер по газоснабжению "ЭРУ" организовал закупки природного газа для польского СПГ-терминала (терминала по приему сжиженного газа – УНИАН) и транспортировки газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания "ЭРУ Трейдинг" приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине", - отмечается в сообщении.

В компании сообщили, что такие сделки застрахованы со стороны Государственного агентства США по защите иностранных инвестиций (OPIC), с которым ранее "ЭРУ Трейдинг" подписала двадцатилетний контракт.

"Сочетание возможности отгрузки спотового объема сжиженного природного газа и покрытия полисом страхования OPIC позволило "ЭРУ" выиграть один из десяти лотов на поставку 135 миллионов кубометров газа для нужд "Укртрансгаза" на период семи месяцев", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале августа "ЭРУ Трейдинг" начала импортные поставки природного газа от польской нефтегазовой компании PGNiG для украинских промышленных потребителей.

Справка УНИАН. "Энергетические ресурсы Украины" - это частная энергетическая компания, учредителями которой являются Андрей Фаворов и компания "ЭРУ Файненс ЛТД". Компания представляет в Украине энергетические проекты, в том числе и технологии интенсификации добычи природного газа.

Терминал по приему сжиженного газа в польском городе Свиноуйсьце (СПГ-терминал) предназначен для приема танкеров-газовозов, регазификации и передачи "голубого" топлива в газообразном состоянии в ГТС Польши. Этот терминал принадлежит польской компании Polskie LNG S.A., которая является дочерней структурой оператора польской ГТС – компании Gaz-System. Терминал заработал в 2016 году, его пропускная способность составляет 5 миллиардов кубометров в год.