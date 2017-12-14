Председатель Житомирской ОГА Гундич провел встречу с инвесторами по строительству солнечной электростанции

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич провел встречу с датскими инвесторами по строительству солнечной электростанции на Житомирщине в 2018 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, датская компания «Better Energy» может стать первой, кто построит солнечную электростанцию мощностью 19 МВт на Житомирщине.

На этом подчеркнул Гундич сегодня во время встречи с представителями Посольства Королевства Дании в Украине и компаниями «Better Energy» и «Tesla Energo LLC».«Приятно, что инвесторы готовы вкладывать средства в нашу область, потому что это - рабочие места, налоги и развитие. Я готов идти навстречу во всех вопросах, которые будут возникать, и максимально их решать, чтобы как можно быстрее этот проект заработал на территории Житомирщины. Уверен, что наше сотрудничество даст хороший результат, и уже в 2018 году начнется строительство мощной солнечной электростанции в Бердичевском районе», – сказал Гундич.

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По его словам, в плане энергоэффективности Житомирщина развивается достаточно быстро. «О развитии энергоэффективности свидетельствует заинтересованность и желание многих иностранных инвесторов участвовать в проектах строительства солнечных электростанций. Но если компания Better Energy" начнет строительство в 2018 году, как планирует, то датчане будут первыми, кто поставит мощную солнечную электростанцию на Житомирщине», – отметил председатель ОГА.

Как сообщила на встрече заместитель главы Миссии Королевства Дании в Украине Ева Барльозе, сотрудничество с Украиной на сегодня есть в приоритетах Дании. «Мы очень рады, что именно компания "Better Energy" будет воплощать такой проект на Житомирщине, и надеемся, что он станет для нее мощным стартом в Украине», – отметила она.