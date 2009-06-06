«Нафтогаз» полностью рассчитался за майский газ

– Землянский

Киев. 5 июня, УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался за потребленный в мае российский газ.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ «Нафтогаза» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«В 21.23 получено подтверждение от банка-корреспондента о перечислении денег», - сказал он.

Как сообщалось, с конца мая власти России и руководители “Газпрома” неоднократно заявляли о несостоятельности Украины заплатить за потребленный в мае газ, что может привести к прекращению поставок газа в Европу уже в июне-начале июля.

Сегодня, 5 июня, на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что уже в пятницу майский платеж в размере 3,8 млрд. грн. (около 500 млн. долл.) за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром».