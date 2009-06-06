Нефтегазовая отрасль превратилась в «бюджетопожирающую»

Масштабы деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и степень влияния на экономику Украины таковы, что форс-мажорные обстоятельства компании становятся проблемой государства и влияют на каждого члена общества. Такое мнение в статье для «Зеркала недели» (№ 20 (748) от 6 — 12 июня) высказал председатель Счетной палаты Украины Валентин Симоненко.

«В конце прошлого года, в частности — в декабре, когда национальная валюта стремительно обесценивалась. Это происходило не в последнюю очередь из-за попытки решить проблемы «Нафтогаза» за счет колоссального кредита ОАО «Ощадбанк» (18 млрд. грн.), впоследствии конвертированного в доллары для расчетов за импортируемый газ», — отметил он.

При этом глава Счетной палаты, комментируя заявление «Нафтогаза» о том, что это — социально ориентированная компания, которая не может допустить увеличения цен и тарифов для населения, хотя это помогло бы сохранить рентабельность деятельности «Нафтогаза», отметил: «Все это было бы правильным, если бы кредиты шли на реконструкцию, обновление основных фондов, а не на бестолковое затыкание финансовых дыр».

Симоненко подчеркнул, что за три последних года цены на потребляемый населением газ возрастали трижды. В то же время «Нафтогаз» в течение года получал газ для населения по стабильной цене.

Глава Счетной палаты также напомнил, что законами Украины о госбюджете устанавливается, что предприятия, доля государства в которых превышает 50%, продают добытый газ исключительно населению.

В то же время, по его словам, за три последних года в нарушение требований законодательства предприятия, находящиеся в корпоративном управлении «Нафтогаза», реализовали 11,2 млрд. кубометров газа не населению, а другим потребителям, соответственно, по более высоким ценам. При этом недостаток газа для населения только в 2006 году в объеме 4,8 млрд. кубометров был компенсирован за счет госбюджета импортным газом, уточнил он.

«Вместо того чтобы привлечь руководство «Нафтогаза» к ответственности за грубые нарушения законодательства, правительство компенсирует из бюджета разницу между ценой закупки и реализации газа населению в суме 1680,3 млн. грн., чем нанесены прямые убытки государству, а как следствие — всем гражданам Украины», — подчеркнул он.

При этом Валентин Симоненко убежден, что финансовое положение «Нафтогаза» практически на дает возможности решать стратегические задачи, которые сегодня стоят перед компанией, в чатсности, обеспечить энергобезопастность страны.

«Нефтегазовая отрасль из бюджетообразующей превратилась в бюджетопожирающую госсредства и деньги налогоплательщиков», — подчеркнул он.