Нефть в 2010 г. будет стоить 60 долл./барр.

Наиболее вероятная среднегодовая цена на нефть в 2010 году - 60 долларов за баррель, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. "Я думаю, цена может быть около 60 долларов за баррель в следующем году", - сказал Клепач. Он напомнил, что в макроэкономическом прогнозе министерства заложена цена на нефть 50-60 долларов за баррель. "Если бюджет будет рассчитываться из более консервативного прогноза - 50 долларов за баррель, то полученные доходы пойдут в фонды, а затем уже будут использоваться на необходимые расходы", - сказал Клепач. Комментируя высказанное на форуме предположение, что цена может подняться до 100 долларов за баррель, Клепач сказал: "Не думаю, что она поднимется до такого уровня".