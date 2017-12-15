Украина удвоила импорт угля: больше половины купила у России

Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,87 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,431 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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Также сообщается, что основным поставщиком за этот период была Россия (56,4%), поставки из которой составили 1,37 миллиарда долларов. Второе место занял уголь из США (24,8%, или 603,8 миллиона долларов), а третье - из Канады (6,2%, или 149,9 миллиона долларов). Из других стран Украина импортировала уголь на 30,7 миллиона долларов.

По данным Фискальной службы, за 11 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на 54,8 миллиона долларов), Словакию (36,6 миллиона долларов), Турцию (2,6 миллиона долларов) и другие страны (3,9 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2016 году Украина по сравнению с 2015 годом сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 миллиарда долларов.

В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК), а также из США ("Центрэнерго"). При этом, ДТЭК импортирует из США уголь газовых марок.