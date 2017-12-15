Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60%

Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 61% - до 221,9 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

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По данным ведомства, 57,5% (или 127,5 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23,3% (51,6 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Молдову и 14,5% (32,1 миллиона долларов) – на Польшу.

При этом сообщается, что импорт электроэнергии по итогам 11 месяцев составил 2 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% – до 152 миллионов долларов.