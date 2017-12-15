Россия резко нарастила контрабанду угля из оккупированного Донбасса в Европу - СМИ

В ноябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 280 000 тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что на 18,6%, или около 44 000 тонн, больше, чем в октябре этого года (около 236 000 тонн).

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Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, которыми располагает Liga.net.

Крупнейшими экспортерами донбасского угля остаются компании, подконтрольные украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который находится в розыске.

На долю двух структур Курченко - Петролеум капитал и Компания Газ-Альянс - в октябре пришлось более половины (140 300 тонн) всего нелегального экспорта.

В ноябре крупные партии антрацита (более 32 000 тонн) на экспорт поставляла также компания Русский антрацит, которая принадлежит Александру Германову. Он, по данным сайта Миротворец, в 2014 году был лидером сепаратистов в Ровеньках и Антраците Луганской области. Несколько российских угольных трейдеров называли реальным бенефициаром компании Александра Мельничука, известного как "замминистра энергетики ЛНР", пишет издание.

Непосредственно Мельничуку принадлежит компания Угольные технологии, которая в ноябре поставила на экспорт 12 700 тонн антрацита. Среди крупных поставщиков также остаются компании ТД Антрацит Александра Носко и Глобал-Инвест Андрея Малюченко.

По всем нелегальным поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится российская государственная компания РЖД-Логистика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. Всего по такой схеме было вывезено в ноябре 243 000 тонн антрацита.

Также данные РЖД свидетельствуют, что Россия с октября резко увеличила поставки антрацита из Донбасса в Польшу. В частности, в октябре было поставлено 31 600 тонн, в ноябре - 22 200 тонн, тогда как в сентябре всего 4300 тонн.