"Нафтогаз" заявил, что не является монополистом на рынке газа

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 2014 года не занимает доминирующего положения на рынке природного газа Украины, так как украинский рынок был интегрирован в общеевропейский. Об этом заявляет пресс-служба компании, ссылаясь на результаты собственного исследования.

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«Исследование показало, что в результате интеграции украинского и европейского оптового рынков газа релевантным рынком для определения наличия у компании доминирующего (монопольного) положения является европейский оптовый рынок газа, и «Нафтогаз» уже не занимает доминирующего положения на рынке газа», - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что на сегодня многие компании имеют доступ к свободным мощностям газотранспортной системы на границе Украины.

«Более 50 компаний импортируют газ в Украину, и, по состоянию на начало декабря, более 350 компаний получили лицензии на поставку газа», - отметили в пресс-службе, добавив, что также в нашей стране работают крупные международные трейдеры, оперирующие значительными объемами газа, и большие национальные добывающие компании.

В «Нафтогазе» считают, что в случае увеличения цен на газ от их компании на 5% выше рыночного значения на протяжении длительного периода, их покупатели, которые работают на регулируемом рынке (теплокоммунэнерго и облгазы), смогут купить газ у других оптовых поставщиков.

Согласно сообщению, в ноябре этого года компания направила результаты этого исследования в Антимонопольный комитет Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно критиковал «Нафтогаз» за то, что он занимает монопольное положение на рынке газа для нужд населения. Поэтому правительство требует провести демонополизацию рынка газа.

В конце ноября, Гройсман заявил, что «у нас в стране есть монстр в виде монополиста», имея введу госхолдинг. По словам главы правительства, пока реформа по разделению сфер деятельности (добыча, транспортировка газа) «Нафтогаза» не достигла успеха.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. В его состав входит компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз», оператор нефтетранспортной инфраструктуры «Укртранснафта» и крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування».