Цена на нефть в Нью-Йорке снизилась

Цена на нефть в понедельник 8 июня немного снизилась. Трейдеры считают, что ралли на рынке нефти, наблюдавшееся в последнее время, может быть не до конца обоснованным, сообщает k2kapital..

Негативное влияние на динамику котировок "черного золота" оказал также рост курса американского доллара по отношению к большинству валют, а также сообщения из Ирака, где ежедневное производство нефти в Киркуке выросло на 16% до 670 тыс. баррелей.

По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на $0,35 до $68,09 за баррель. В ходе торгов цена на нефть падала до $66,78 за баррель.