“Газпром” прогнозирует рост цен на газ во втором полугодии в связи с ростом котировок фьючерсов на поставку нефти, наблюдающимся в последние недели. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил заместитель председателя правления “Газпрома” и генеральный директор "Газпром экспорта" Александр Медведев, сообщает k2kapital..

Он отметил, что если тенденция роста цен на нефть сохранится, то в III и IV квартале можно ожидать роста цен на газ.

Медведев также заявил, что “Газпром” впервые с начала года отметил рост спроса в Европе на российский газ. Компания надеется, что увеличение спроса во втором полугодии компенсирует его падение в первые 5 месяцев.

Говоря об отношениях с Украиной, Медведев выразил надежду, что практика своевременных платежей Киева за поставки газа будет продолжена. "Нафтогаз Украины" накануне в полном объеме оплатил майские поставки газа.

Газпром надеется, что Украина с учетом оплаты поставок газа за май найдет деньги и на закачку газа в подземные хранилища. По оценке Медведева, что для пополнения украинских хранилищ к отопительному сезону требуется порядка $4,5 млрд.

Медведев особо подчеркнул, что подземные хранилища газа Украины экспорториентированы. В этой связи проблема с обеспечением их газом касается не только России, но и Европы.

Он также заявил, что "Газпром" не получил ни одного иска относительно прекращения транзита российского газа через территорию Украины в январе этого года. Между тем, иск "Газпрома" к украинской стороне по поводу газового конфликта находится на рассмотрении Стокгольмского арбитража.