ОЭСР: крупные экономики близки к выходу из рецессии

Данные, опубликованные 8 июня Организацией экономического сотрудничества и развития, свидетельствуют о том, что многие крупные экономики мира близки к выходу из рецессии, и указывают на вероятное начало оздоровления к концу нынешнего года, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

В ежемесячном анализе перспективных индикаторов ОЭСР отмечает, что "вероятный минимум" был достигнут в апреле в ряде промышленно развитых экономик, на долю которых приходится почти три четверти глобального ВВП.

Сводный индекс для 30 экономик, входящих в ОЭСР, в апреле вырос на 0,5 пункта второй месяц подряд после падения в течение 21 предыдущего месяца. Этот индекс определяет поворотные моменты экономического цикла примерно за шесть месяцев вперед. ОЭСР заявила, что ее сводные данные по промышленно развитым странам, в число которых входят еврозона, Британия, США, Мексика и Япония, указывают на "оздоровление", а не на "глубокий спад", который они переживают с августа прошлого года.

"Пока преждевременно судить о том, является ли это временным ии устойчивым поворотным пунктом", - отмечает ОЭСР. Однако данные "указывают на снижение темпов ухудшения в большинстве экономик ОЭСР и содержат сильные сигналы о вероятном дне в Канаде, ранции, Италии и Британии".

Повышение перспективных показателей деловой активности отмечается в 22 из 30 экономик ОЭСР. В США улучшение отмечается впервые с июля 2007 года, тогда как в Германии и Японии перспективы улучшились впервые с начала прошлого года. "Вероятного минимума" достиг Китай, тогда как в Индии, Бразилии и России продолжается глубокий спад, заявила ОЭСР.