Спрос на российский газ в Европе превысил предолжение

ОАО "Газпром" впервые с начала 2009 г. фиксирует рост спроса на российский газ со стороны Европы, сообщил замглавы "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Александр Медведев, сообщает Финмаркет.

По его словам, падение спроса до этого наблюдалось не только в Европе, но и на внутреннем рынке. "Хочу всех обрадовать: впервые с начала года заявки покупателей превышают наши ожидания", - сказал А.Медведев. Он отметил, что это связано со снижением цены на газ, и выразил надежду, что рост поставок газа во втором полугодии компенсирует снижение в первой половине года.

По оценкам А.Медведева, наблюдающийся в последние недели рост цен на нефть скажется на ценах на газ, которые поднимутся в III и IV квартале с.г. "Если тенденция сохранится, то вслед за падением цен на газ, которое наблюдается сегодня, и в III, и в IV кварталах можно ожидать, что цены пойдут вверх", - сказал он.

Напомним, ранее министр энергетики РФ Сергей Шматко сообщал, что Минэнерго ожидает во второй половине 2009 г. замедления темпов падения добычи газа в РФ. По его словам, по состоянию на май с.г. снижение газодобычи в стране составило 16-18% к уровню прошлого года. Но министерство оптимистично оценивает прогноз спроса на газ во второй половине 2009 г. в связи с тем, что потребители в Европе в летний период увеличивают закупку газа для закачки в ПХГ в преддверии отопительного сезона. Однако, по мнению главы Минэнерго, выйти на уровень добычи газа прошлого года в 2009 г. не удастся.

Ранее "Газпром" прогнозировал снижение своей добычи по итогам 2009 г. на 10% по сравнению с 2008 г. - до уровня около 492 млрд куб. м.