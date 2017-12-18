Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне закрытия североморского трубопровода Forties и признаков возможного замедления роста нефтедобычи в США, в то время как прогноз рынка нефти указал на обильные запасы нефти вопреки сокращению производства в рамках пакта ОПЕК+.

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Утром нефть сорта Brent торговалась по $63,49, на 0,26 процента выше предыдущего закрытия. Фьючерсы на североамериканский сорт WTI к этому времени торговались по $57,60, на 0,30 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Трейдеры полагают, что незначительный рост цен был вызван приостановкой работы нефтепровода Forties, транспортирующего одноименный сорт нефти, влияющий на цену эталонного сорта Brent. Среди прочих факторов роста трейдеры также отметили возможное замедление роста нефтедобычи в США.

Число буровых установок сократилось впервые за шесть недель до 747 единиц на неделе по 15 декабря, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Несмотря на снижение буровой активности, уровень добычи в США все ещё превышает уровень добычи годом ранее, когда действовали менее 500 установок. Объем производства вырос на 16 процентов с середины 2016 года - до 9,8 миллиона баррелей в сутки.

Увеличение объема добычи в США, в основном за счет усиления сланцевого бурения, скорее всего, вернет рынок к избытку предложения в первой половине 2018 года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Данные Управления энергетической информации США также указали на избыток предложения в начале следующего года, при прогнозируемом избытке предложения в объеме 167.000 баррелей в сутки в 2018 году.