"Газпром" похвастался ростом экспорта газа в Европу

Российский монополист «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 декабря 2017 года на 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 184,2 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга, передает RNS.

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«Газпром» с начала года экспортировал в страны дальнего зарубежья 184,2 млрд кубометров газа — на 14,1 млрд кубометров (8,3%) больше, чем за аналогичный период 2016 года, и на 4,9 млрд кубометров больше, чем за весь рекордный 2016 год (179,3 млрд кубометров)», - отмечает «Газпром».

В частности, экспорт газа в Австрию вырос на 39,3% (на 2,3 млрд кубометров), Чехию — на 27,2% (на 1,2 млрд кубометров), Словакию — на 23,5% (на 827 млн кубометров), Францию — на 6,1% (на 671 млн кубометров), Нидерланды — на 7%.

Как отмечает компания, Германия — крупнейший зарубежный потребитель российского газа — уже побила установленный по итогам 2016 года исторический рекорд его импорта (49,8 млрд кубометров). С 1 января по 15 декабря 2017 года «Газпром» поставил в страну 50,5 млрд кубометров газа. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 7,5% (на 3,5 млрд кубометров). Кроме того, «Газпром» на 2,2% увеличил экспорт газа в Данию.

Напомним, «Газпром» планирует увеличить экспорт газа в дальнее зарубежье в 2017 году до 192 млрд кубометров.

В 2016 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,5% — до 179,3 млрд кубометров. В абсолютном выражении рост составил 19,9 млрд кубометров. Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли.

Таким образом, «Газпром» может увеличить объем экспорта в 2017 году относительно показателя прошлого года почти на 7%.