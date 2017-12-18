"Укртрансгаз" отчитался о запасах голубого топлива в хранилищах
10:58, 18 декабря 2017Энергетика
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Запасы газа в ПХГ за неделю сократились на 2% - до 15,4 млрд кубов.
Иллюстрация REUTERS
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 9 по 16 декабря сократились на 2%, или на 308 млн куб. м, - до 15,398 млрд куб. м с 15,706 млрд куб. м.
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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».
В частности, по данным компании, 16 декабря из хранилищ было отобрано 41,6 млн куб. м газа.
Как сообщал УНИАН, 26 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.
Украина к началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) накопила в ПХГ 16,8 млрд кубометров газа.
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