МВФ настаивает на корректировке цен на газ в Украине

Правительство Украины должно откорректировать значение цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, что будет способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей.

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Отвечая на запрос УНИАН, такое требование Международного валютного фонда озвучил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Обязательства по программе, которая поддерживается МВФ, предусматривают приведение цен на газ в соответствие с уровнем импорта. Поэтому сейчас фокус именно на этом… В конце концов, окончательной целью является внедрение свободного газового рынка. На пути к нему важно продолжать корректировать цену на газ в соответствии с ценой импорта», - сказал он.

По его словам, рыночные цены на газ на внутреннем рынке будут стимулировать реализацию мер по энергосбережению и способствовать эффективному размещению ресурсов.

«Они позволяют газовому сектору покрыть расходы и получить ресурс для инвестиций в газовую инфраструктуру. Благодаря им на газовый рынок приходят новые компании, что побуждает к здоровой конкуренции. Единая цена для всех видов потребителей также ликвидирует пространство для коррупции», - говорится в заявлении представителя МВФ.

Оценивая результаты изменений на газовом рынке Украины, Люнгман заявил, что реформа цен на энергоносители является «одним из наибольших достижений реформаторских усилий Украины на протяжении последних лет».

«Важно, чтобы цены в дальнейшем определялись рынком, а практика скрытых и не связанных с доходами получателей субсидий - не возобновлялась. Стоит при этом отметить, что при действующей системе поддержки населения домохозяйства с наименьшими доходами защищены от повышения цен на газ субсидиями на коммунальные услуги», - отметил Люнгман.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

В начале апреля был опубликован текст Меморандума между МВФ и Минфином, согласно которого правительство должно каждые полгода, начиная с 1 апреля 2017 года, корректировать цены на газ на внутреннем рынке, чтобы его стоимость оставалась на паритетном уровне с ценой импортного газа. Предполагалось, что такой механизм будет действовать, пока тарифы на газ не будут полностью либерализованы.

Согласно действующему законодательству, к 1 октябрю 2017 года Кабмин должен был откорректировать (увеличить) цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, поскольку выросла стоимость «голубого» топлива на европейском рынке. Этого не было сделано, более того, премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял об отсутствии объективных причин для поднятия цен.

14 декабря заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной. В Фонде также указывают на то, что Украина должна продолжить пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд и принять новое законодательство о приватизации.