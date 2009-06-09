Полтавец: добыча угля на глубоких шахтах может быть запрещена

Министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ допускает, что добыча угля на глубоких шахтах Украины может быть запрещена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня журналистам в Донецке, комментируя работу правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте им. Скочинского.

По словам В.ПОЛТАВЦА, в данное время комиссия выясняет, соблюдались ли на шахте требования нормативной документации относительно добычных работ. При этом министр подчеркнул, что если нарушений технологической документации не было, то это будет означать, что на таких глубинах (речь идет о 1200 метрах и больше) ведение работ нужно запрещать.

В.ПОЛТАВЕЦ также уточнил, что аварийно-поисковые работы на шахте им. Скочинского будут завершены до вечера 10 июня. Министр отметил, что уже прошли два заседания правительственной комиссии, на которых рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим ведением работ по ликвидации последствий аварии.

В.ПОЛТАВЕЦ отметил, что в результате аварии обрушено до 700 тонн угольной массы, и чтобы убрать ее, кроме горноспасателей, в шахте работает 50-60 шахтеров.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 июня, в 10.26 на шахте им. Скочинского (ГП «Государственная угольная энергетическая компания») в Донецке во 2-й западной лаве произошли выбросы угля и газа (газодинамическое явление). В это время на аварийном участке находился 51 горняк (по данным МЧС – 53). 38 горняков вышли из аварийного участка самостоятельно.

На сегодняшний день обнаружены тела шести горняков, судьба семерых остается неизвестной.

Правительство создало комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии на шахте им. Скочинского под председательством министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА.