Строительство газопровода "Северный поток-2" идет полным ходом - "Нафтогаз"

Проект строительства газопровода "Северный поток-2", который будет проходить в обход территории Украины по дну Балтийского моря, движется полным ходом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время "круглого стола", который был посвящен вопросу энергетической безопасности Украины, заявил глава правления национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я не совсем согласен с тезисом о том, что "Северный поток-2" приостановлен... Проект развивается полным ходом. Они (компания-оператор проекта Nord Stream AG - УНИАН) планируют начать строительство в ближайшее время, они уже заказали трубы и рассматривают этот проект как вполне перспективный", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист "Газпром" и его партнеры ведут строительство "Турецкого потока", который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить "Северный поток-2".

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 составят около 3 миллиардов долларов.