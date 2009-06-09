«Энергокомпания Украины» сменила главу правления Херсонской ТЭЦ

Председателем правления ОАО «Херсонская ТЭЦ» назначен Сергей Литвинов, сообщили УНИАН в НАК «Энергетическая компания Украины».

При этом в НАК уточнили, что приказ о назначении С. Литвинова датирован 5 июня.

Согласно сообщению, кандидатура С. Литвинова согласована с профильным заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации Алексеем Беспаловым и первым вице-мэром Херсона Вячеславом Яременко.

В настоящее время прежний глава правления ОАО «Херсонская ТЭЦ» Владимир Печников находится в отпуске и планирует уволиться по его завершении.

Справка УНИАН. С. Литвинов ранее работал в должности директора департамента ТЭЦ по экономическим вопросам, сбыту и расчетам за тепловую энергию. С февраля по март 2008 года временно исполнял обязанности председателя правления - гендиректора ТЭЦ.

Херсонская ТЭЦ электрической мощностью 80 МВт и тепловой — 737,7 Гкалл/ч спроектирована и построена в 1956 году с целью обеспечения нужд промышленных и коммунально-бытовых потребителей Херсона в тепловой и электрической энергии.

100% акций ОАО «Херсонская ТЭЦ» переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины».