Сжиженный газ на аукционе УАБ подешевел на 5,6%

Средняя цена реализации сжиженного газа 5 июня на коммерческом аукционе №360 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 5,6% по сравнению с предыдущим аукционом №359 от 3 июня (3111,9 грн. за тонну) – до 2936,8 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 10,026 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 29 млн. 444,190 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 3 июня на коммерческом аукционе №359 на УАБ снизилась на 2,9% по сравнению с предыдущим аукционом №358 от 1 июня (3204,6 грн. за тонну) – до 3111,9 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.