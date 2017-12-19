"Нафтогаз" с начала года увеличил прибыль до 27 миллиардов

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" за 9 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличил чистую прибыль на 15% - до 27,1 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на консолидированную финансовую отчетность компании.

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"За 9 месяцев 2017 года группа получила 27,1 миллиарда гривень чистой прибыли. Эта сумма на 15% больше результата аналогичного периода 2016 года, прежде всего за счет роста результатов сегмента транзита природного газа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сектор добычи газа за отчетный период принес компании прибыль в размере 27,8 миллиарда гривень, тогда как за 9 месяцев 2016 года она составляла 10,4 миллиарда гривень.

"Сегмент транспортировки и распределения природного газа принес 25,2 миллиарда гривень прибыли, что на 37% больше результата соответствующего периода 2016 года", - сообщили в компании, добавив, что также прибыльными оказались сегменты переработки и транспортировки нефти.

Согласно информации компании, убыточными сегментами деятельности "Нафтогаза" остается реализация газа региональным сбытовым компаниям согласно наложенным правительством на компанию спецобязательствам.

Убыток от таких поставок за 9 месяцев 2017 года составил 10,914 миллиарда гривень. При этом, поставки газа промышленным потребителям на свободном рынке принесли группе прибыль в размере 127 миллионов гривень.

"Сегмент хранения природного газа принес убыток в сумме 1,8 миллиарда гривень, что на 7% больше по сравнению с 9 месяцами 2016 года. Кроме того, был убыточным сегмент производства сырой нефти и газового конденсата", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка.

В середине июля глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что облгаз-сбыты задолжали госхолдингу за полученный по спецобязательствам газ 30 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.