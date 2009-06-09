Путин: Добыча газа в РФ снизилась на 19,3%

Добыча газа в Российской Федерации снизилась на 19,3% потому, что покупатели ожидают снижения его стоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правительства РФ Владимир ПУТИН на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

«Что касается добычи газа, то она снизилась на 19,3%. Наши традиционные покупатели ждут, когда его стоимость станет ниже», – сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что цена газа «месяцев на пять запаздывает по сравнению с ценами на нефть».

«Поэтому, конечно, основные покупатели выжидают падения цен на газ, которое обязательно должно произойти в связи с предыдущим падением цен на нефть А во втором полугодии ситуация с добычей газа тоже, на наш взгляд, должна выравниваться. На новом уровне цен потребители вернутся на рынок», – сказал он.

Кроме того, В.ПУТИН отметил, что добыча нефти находится на уровне прошлого года, а ее экспорт за пределы СНГ вырос на 3,1%.