ЕК направила экспертов в Киев и Москву

Еврокомиссия направила экспертов в Киев и Москву для обсуждения вопросов поставок газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник Еврокомиссии.

“Сегодня мы направили экспертов из Генерального директората “Внешние отношения” и “Транспорт и энергетика” в Киев и Москву”, - сообщил собеседник агентства.

Он не предоставил деталей о количестве экспертов и главных задачах, отметив только, что и в Москве, и в Киеве эксперты должны обсудить вопросы поставок газа и закачивания газа в подземные газовые хранилища.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ заявил о намерении направить на этой неделе в Киев и Москву группу европейских экспертов для изучения на месте ситуации с поставками газа. Кроме того, 5 июня он направил письма премьер-министру председательствующей в ЕС Чехии Яну ФИШЕРУ с предложением обсудить вопросы безопасности поставок газа на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) 18-19 июня.

Вопрос поставок газа в Европу приобрел актуальность после того, как российский “Газпром” в конце мая заявил о неспособности Украины заплатить своевременно за потребленный в мае газ, а премьер-министр России Владимир ПУТИН позвонил по телефону к Ж.БАРРОЗУ и предложил предоставить Украине кредит в 5 млрд. дол. для своевременных расчетов за газ.