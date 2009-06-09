«Энергоатом» привлечет в июле 400 млн. грн.

НАЭК «Энергоатом» намерен в июле привлечь 400 млн. грн. для погашения текущей задолженности за поставки свежего ядерного топлива (СЯТ) в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Я думаю, в этом месяце мы погасим все долги. Мы сейчас собираемся взять кредит - примерно около 400 млн. грн. – и параллельно сейчас работаем на счет валютного кредита», - сказал он, отметив при этом, что переговоры о привлечении кредитного ресурса ведутся как с украинскими, так и с российскими банковскими учреждениями.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, в настоящее время задолженность компании перед российским поставщиком корпорации «ТВЭЛ» составляет около 80 млн. долларов и равняется полуторамесячным проплатам атомного оператора по поставкам ядерного топлива.

Президент компании сообщил, что задолженность возникла в связи с дефицитом финансового ресурса. В частности, отметил Ю.НЕДАШКОВСКИЙ, по оценкам экспертов, дефицит средств компании в текущем году при действующем тарифе составляет около 2 млрд. грн.

Кроме того, на сегодняшний день компания испытывает трудности с привлечением кредитного ресурса. В частности, Ю.НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что недавно компания вынуждена была закрыть свои обязательства по кредитной линии «Альфа-банка» и выплатить около 450 млн. грн.

Президент НАЭК также отметил, что одним из факторов, способствовавших возникновению текущей задолженности, стали ощутимые курсовые колебания национальной валюты по отношению к доллару, поскольку расчеты за СЯТ с российским поставщиком ведутся в долларах США.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.