Ющенко нагнетает ситуацию вокруг «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими заявлениями о неудовлетворительном финансовом состоянии НАК "Нафтогаз Украины" только нагнетает ситуацию вокруг компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Сегодняшнее заявление Президента Ю.ТИМОШЕНКО назвала «очередной истерикой, не имеющей под собой никаких оснований».

«Это искусственное нагнетание ситуации, которое дестабилизирует страну, расшатывает финансовое состояние страны, экономику… Вы себе просто представьте, в какой-либо стране Президент выступал с такими речами. Вы понимаете, что слово Президента способно либо построить страну, либо ее разрушить, потому что это слово слушает весь мир», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что такие заявления негативно влияют на отношение других стран и компаний к НАК и Украине в целом.

«У НАК "Нафтогаз" есть кредиторы, есть партнеры, и после таких заявлений Президента, как вы думаете, как будут себя вести кредитные рейтинги «Нафтогаза», как будет себя вести кредитный рейтинг страны, как инвесторы будут относиться к стране, к НАК «Нафтогаз»… Вы понимаете, что это делается сознательно, что это делается спланировано – спланировано разрушается страна, спланировано она дестабилизируется. И мне очень жаль, что оранжевая революция привела такого лидера к власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства.

Сегодня, 9 июня, он заявил, что правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК в ближайшие 30-50 дней.

«Если правительство не поймет, что через реформирование НАК «Нафтогаз» можно дать ответ, как спасти от банкротства национальную компанию, остальные ответы будут непрофессиональными», - сказал президент.

В.ЮЩЕНКО охарактеризовал финансовое состояние компании, кредитные обязательства которой фактически превысили поступления (59,8 млрд. грн. против 59 млрд. грн.). Дополнительной нагрузкой на компанию являются платежи, которые она вынуждена направлять в государственный бюджет.

Он предостерег от дальнейшего использования НАК в популистских социальных целях.

Президент напомнил о договоренности с ведущими международными финансовыми учреждениями о 5 млрд. долл. инвестиций в украинскую газотранспортную систему (Брюссельские договоренности от марта этого года - УНИАН).

«Если НАК «Нафтогаз» не будет сбалансирован финансово, давать международные финансы, чтобы покрывать операционные убытки компании, никто не будет. Поэтому, с одной стороны, есть ресурсы, как выправить ситуацию, а с другой стороны, нет готовности правительства реформировать этот рынок», - предупредил глава государства.