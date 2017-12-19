Украинцам, которые остались без электричества из-за непогоды, обещают вернуть свет в течение суток

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, а также областным государственным администрациям в течение суток возобновить электроснабжение около 146 населенных пунктов, которые были обесточены 18-19 декабря из-за сильных снегопадов и порывов ветра.

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С инициативой относительно данного поручения выступил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, которая в ходе селекторного совещания в Кабмине была поддержана премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Во-первых, необходимо возобновить работу региональных штабов, чтобы был центр управления данной ситуацией. (Обеспечить - УНИАН) взаимодействие Национальной полиции, ГСЧС и Службы автомобильных дорог, что должно координироваться на уровне Киева, на уровне области, и я абсолютно уверен - тогда таких проблем не будет… Во-вторых, чтобы Минэнергоугля и областные госадминистрации в течение суток возобновили электроснабжение населенных пунктов, которых насчитывается около 146», - сказал Кистион.

«По крайней мере, когда полтора месяца назад премьер-министр проводил селекторное совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду, все дружно заявляли о 100% готовности к работе в осенне-зимний период. Сейчас пришло время подтвердить эти заверения и информацию, которые предоставлялись каждым должностным лицом», - добавил Кистион.

Как сообщал УНИАН, в Украине в результате осложнения погодных условий 18-19 декабря из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в шести областях.

По данным ГСЧС, в Киевской области без электроснабжения остались 79 населенных пунктов, Черкасской - 36, Житомирской - 20, Черниговской - 8, Сумской - 3, Луганской - 1.