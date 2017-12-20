Нефть дорожает из-за ремонта трубопровода и снижения запасов в США

Цены на нефть поднялись в среду на фоне ожиданий снижения запасов сырья в США, а также из-за приостановки работы североморской системы трубопроводов Forties.

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Утром фьючерсы на нефть сорта Brent торговались по $63,96, на 0,25 процента выше предыдущего закрытия. Фьючерсы на североамериканский сорт WTI к этому времени торговались по $57,75, на 0,33 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 5,2 миллиона баррелей до 438,7 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти. Данные Управления энергетической информации США (EIA) будут опубликованы в среду вечером.

Продолжающийся ремонт трубопровода Forties также способствовал росту цен. Оператор нефтепровода, компания Ineos, сообщил, что работы могут продлиться от двух до четырех недель начиная с 11 декабря, даты закрытия трубопровода.