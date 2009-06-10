Мировые цены на нефть выросли на 3%

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 9 июня, повысились на 3%, достигнув очередной рекордной отметки за последние семь месяцев на фоне информации о резком падении объемов запасов сырья в США и прогнозов американского правительства об увеличении мирового спроса на нефть, сообщает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,35 доллара - до 70,44 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 1,74 доллара - до 69,62 долларов за баррель.