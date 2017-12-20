Беларусь прекратит импорт электроэнергии из России – не договорились о цене

Беларусь и Россия не договорились о стоимости импорта электроэнергии. Из-за этого с 2018 года республика отказывается от ее импорта, заявил в парламенте министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик, передает «Белта».

«Мы закончили переговоры с Россией», — отметил он, добавив, что по тем ценам, которые Минску предлагает Москва, Беларусь покупать электроэнергию не станет.

«Будем собственной выработкой замещать», — добавил Потупчик, подчеркнув, что с 2018 года Минск отказывается «от импорта электроэнергии».

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко подтвердил готовность нашей страны возобновить поставки электроэнергии в республику, которые были остановлены в 2014 году.