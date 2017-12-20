Стокгольмский арбитраж: "Нафтогаз" ожидает получить от "Газпрома" миллиарды долларов компенсации

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» ожидает получить от российского монополиста “Газпрома” по результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражем спора по контракту на транзит газа от 6,5 до 16 млрд долл. компенсации.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж перенес принятие решения по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы ожидаем получить деньги по транзитному контракту. Сумма наших требований составляет от 6,5 до 16 млрд долл. в зависимости от того, будет ли применено украинское законодательство или нет», - сказал он.

Также Витренко напомнил, что решение арбитража по транзитному контракту ожидается в конце февраля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл., а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

31 мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип «бери или плати»), а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.