В Индии построят крупнейшую солнечную электростанцию

Фонд бывшего президента США Билла Клинтона (Bill Clinton) намерен построить в Индии крупнейшую в мире солнечную электростанцию, сообщает BFM.ru со ссылкой на газету Business Standart.

Инвестиции в этот проект могут достичь 10 млрд долларов.

Электростанция мощностью от трех до пяти тысяч мегаватт может появиться на Западе страны — в штате Гуджарат. Делегация фонда Клинтона накануне, 8 июня провела переговоры за закрытыми дверями с администрацией этого региона. Американцы рассчитывают подписать соглашение о начале строительства уже на следующей неделе.

На данный момент самая крупная солнечная электростанция находится в Калифорнии, ее мощность составляет 900 МВт.