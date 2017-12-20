"Газпром" требует от "Нафтогаза" $1,3 миллиарда за поставки газа на оккупированный Донбасс

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» настаивает на определении Стокгольмским арбитражем объемов газа, который начиная с 2015 года поставляется российским монополистом «Газпромом» на временно оккупированные территории Донбасса.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж: "Нафтогаз" ожидает получить от "Газпрома" миллиарды долларов компенсации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Газпром» говорит, что не надо принимать никакого решения по объемам газа, который был поставлен на оккупированные территории. Мы считаем, что любые расчеты — это цена, умноженная на объем, не зная объемов, мы не можем сказать, кто кому что должен... Мы просим трибунал принять соответствующее решение по объемам», - сказал он.

По словам Витренко, на сегодня «Газпром» продолжает выставлять «Нафтогазу» счета за поставленный на оккупированный Донбасс газ. На сегодня эта сумма достигла 1,3 миллиарда долларов (за весь период оккупации).

Также Витренко добавил, что «Нафтогаз» не оплачивает и не может оплачивать эти счета, поскольку суммы расчетов могут быть учтены «Газпромом» за долги прошедших периодов.

Как сообщал УНИАН, 24 октября глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Стокгольмский арбитраж, в рамках рассмотрения спора между украинской компанией и «Газпромом» по контракту на покупку газа, до конца ноября этого года примет решение по вопросу оплаты поставок голубого топлива на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

С ноября 2015 года «Нафтогаз» прекратил закупки газа у «Газпрома» и перешел на импортные поставки из стран ЕС. Еще до этого Россия начала поставлять газ на Донбасс «на основании обращения газовых структур «непризнанных республик».

Согласно информации «Газпрома», за 9 месяцев 2017 года на оккупированный Донбасс российская компания поставила 1,5 млрд куб. м газа.