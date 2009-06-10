Пострадавшим горнякам и семьям погибших выплатят все страховки

Пострадавшим горнякам и семьям погибших на донецкой шахте им. Скочинского будут осуществлены все страховые выплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики со ссылкой на министра Людмилу ДЕНИСОВУ.

По ее словам, исполнительная дирекция Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины уже делает предварительный расчет необходимых сумм.

Как отметила Л.ДЕНИСОВА, семьям погибших и иждивенцам в случае утраты кормильца будет выплачена единовременная помощь семье (заработок потерпевшего за пять лет); единовременная помощь иждивенцам (заработок потерпевшего за год); расходы на похороны. Кроме того, всем иждивенцам будут выплачиваться ежемесячные страховые выплаты, а также пенсия в связи с утратой кормильца.

„К сожалению, снова горе постигло целые семьи. Мы сделаем все, чтобы оказать им всю необходимую помощь и поддержку. Но самая главная наша задача - свести к минимуму вероятность подобных аварий в дальнейшем. Ведь никаким „объективным оправданием” не может быть цена в человеческую жизнь”, - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Как сообщал УНИАН, в связи с аварией на шахте имени Скочинского ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» (г. Донецк), которая произошла 8 июня 2009 года, погибли 9 горняков. Сейчас продолжаются поиски еще 4 шахтеров.

Всего на момент аварии в шахте находилось, по разным данным, от 48 до 53 горняков. 34 горняка находятся в областной больнице профзаболеваний, еще двое горняков - в реанимации больницы имени Калинина.